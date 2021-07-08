العكبري يبحث مع اليونسكو التعاون في مجال التعليم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في لبنان كوستانزا فارينا، الشراكة والتعاون بين اليمن واليونسكو.



ونوه وزير التربية بجهود اليونسكو في دعم العملية التربوية والتعليمية في اليمن، مشددا على حرص الوزارة على الشراكة والتعاون وفق اتفاقيات وتفاهمات واضحة وشفافة تعزز الارتقاء بأداء التعليم.

واكد التزام الوزارة وتأييدها للمؤشرات المرجعية الإقليمية المتعلقة بالهدف الرابع من التنمية المستدامة حتى العام 2030م وفقا للاهداف والرؤى والمبادئ التي تعمل عليها.. مشيرا إلى ضرورة العمل على تطوير كافة البرامج والمشاريع وعكسها على الواقع في الميدان التعليمي لتعزيز دور التعليم في المنطقة.

من جهتها أكدت مدير مكتب اليونسكو دعمها القطاع التعليمي في اليمن في إطار الشراكة الطويلة مع المنطقة العربية، مشيرة إلى أن برامج اليونسكو تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في أجندة 2030، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015.