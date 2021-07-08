بلحاف تلتقي ممثلي منظمات المجتمع المدني بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

الخليج 365 - الغيضة

التقى مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة الأستاذ فائز سهيل بلحاف ،اليوم، بديوان المحافظة بممثلي ومندوبي منظمات المجتمع المدني في المحافظة للاطلاع على سير عملها وتعزيز دورها وأهمية التنسيق والتواصل بينها وبين مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة.



وفي اللقاء، الذي حضرته الوكيلة المساعد لشؤون المرأة الأستاذة خديجة باكريت ونائب مدير الشؤون الاجتماعية والعمل الاستاذ سالم سويلم، رحب بلحاف، بالحضور جميعاً، شاكراً لهم تلبية الدعوة لمناقشة دور منظمات المجتمع المدني وما تقوم به من أعمال في الجوانب الانسانية والإغاثية والتنموية ، موضحاً خلال كلمته أهمية الشراكة بين المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي ورديفها الشريك المحلي من منظمات المجتمع المدني المعترف بها قانوناً لدى مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة دون غيرهم.

من جانبها أشادت الوكيلة المساعد لشؤون المرأة بالمحافظة الاستاذة خديجة باكريت، بدور المؤسسات والجمعيات تجاه المواطن في ظل الظروف الراهنة والجهود المبذولة في مختلف المجالات الإجتماعية و الإقتصادية والإنسانية وأصبحت بنجاحها محط إشادة باعمالها وبرامجها.

وشددت الوكيلة باكريت على أهمية التنسيق و التواصل بين المنظمات والجمعيات والسلطة المحلية بالمحافظة عبر مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل كونها تعمل كهمزة وصل ورديف للسلطة المحلية خاصة في هذه الأوضاع التي تمر بها البلاد الى جانب اهمية انعقاد لقاء دوري للجمعيات و المنظمات مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ، وايجاد قاعدة بيانات تكون مرتبطة بالمكتب .

واستمعت إدارة مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل الى مداخلات مندوبي و ممثلي المنظمات والجمعيات التي تركزت حول اهمية التنسيق و التواصل لايجاد شراكة فاعلة مع المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة في الجوانب الإغاثية المختلفة وان تعطى فرصة التنفيذ أو المساهمة فيه لشريك محلي.

واختتم الإجتماع بعدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها ان تستعيد المنظمات والجمعيات نشاطها وشراكتها من أجل محافظة المهرة.