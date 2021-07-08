الرئيس هادي يهنئ ماري سيمون بمناسبة توليها حاكماً عاماً لكندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، امس برقية تهنئة الى ماري سيمون، هنأها فيها بمناسبة توليها حاكماً عاماً لكندا.



وقال رئيس الجمهورية في البرقية "يطيب لي باسم الشعب اليمني قيادة وحكومة وباسمي شخصياً ان ابعث الى فخامتكم اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة توليكم حاكماً عاماً لكندا"..متمنياً لعلاقات البلدين مزيداً من التقدم والرقي والتكامل والنمو والعزم على مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز علاقات الصداقة القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.

وعبر رئيس الجمهورية، عن تمنايته لفخامتها بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكندي الصديق دوام التقدم والرخاء والازدهار .