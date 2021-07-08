التعليم العالي تدرس وقف التعامل مع شهادات الدراسات العليا الصادرة من جامعة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب الفني والمهني، ان الوزارة تدرس توجه لإيقاف المصادقة على شهادات الماجستير والدكتوراة الصادرة من جامعة صنعاء، والتعميم على الملحقيات في الخارج بعدم التعامل معها.



وأرجع المصدر، قرار الوزارة بعدم التعامل مع شهادات الدراسات العليا الصادرة من جامعة صنعاء إلى اتخاذ مجلس جامعة صنعاء لقرار "كارثي" قبل أيام، يقضى بعدم تسجيل أي رسالة أو أطروحة للدراسات العليا إلا بعد مرورها على المستشار الثقافي لرئيس الجامعة وموافقته عليها، وهو المسؤول التنظيمي لمليشيا الحوثيين الإنقلابية، والمشرف على الجامعة.

واعتبر المصدر، أن جماعة الحوثي تتجه بهذه الخطوة إلى القضاء على آخر عروق الحياة في القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجامعات في مناطق سيطرتها، وكذا الأعراف الأكاديمية وأبسط معايير التعليم الجامعي والدراسات العليا، وهي خطوة "خطيرة" ستواجه بإجراءات حازمة من قبل الحكومة الشرعية، منعا للإجهاز على سمعة التعليم والدراسات العليا في اليمن.