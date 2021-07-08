ضبط أحد المتهمين بترويج المخدرات بمديرية شحن في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ضبطت قوات الأمن في مديرية شحن بمحافظة المهرة، امس أحد المتهمين بترويج المخدرات ومن ذوي السوابق في المهرة.



وأكد مصدر أمني في المهرة وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، نجاح القوات الأمنية وبتعاون القوات الخاصة والمجتمع في القبض على المدعو (ص . س . ع) أحد أكبر مروجي المخدرات ومن ذوي السوابق.

وأوضح المصدر، أن عملية القبض على المتهم جاءت بموجب بلاغات ومعلومات حول موقع تواجده، وأن المتهم حاول مقاومة السلطات الأمنية وجرت مطاردته وهو على متن سيارته، وتم استهداف إطارات السيارة ومحاصرته والقبض عليه واقتياده إلى إدارة أمن مديرية شحن لاستكمال التحقيقات والإجراءات.

وأشار إلى ضبط بحوزة المتهم مبالغ مالية من عملات مختلفة، وجوال ثريا وعدد من الجوالات الأخرى، إضافة إلى سلاح وكميات كبيرة من الذخيرة.