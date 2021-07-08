الشرجبي يتفقد المحطة المركزية لضخ المياه ومختبر فحص جودة المياه في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي امس، سير العمل في المحطة المركزية لضخ المياه والمختبر المركزي الخاص بفحص جودة المياه، في العاصمة المؤقتة عدن.



وأطلع الشرجبي، على آلية عمل محطة الضخ ومختبر الفحص الكيميائي والبيولوجي لعينات المياه المأخوذة من الآبار.. مستمعا إلى شرح مفصل عن مراحل الفحص والمراقبة المتبعة لمعالجة المياه وضخها.. مشددا على ضرورة تحسين ورفع كفاءة الأنظمة والأساليب المتبعة حاليا في تنفيذ عمليات الفحص والمعالجة لمكافحة آفات الصحة العامة.

واستمع وزير المياه والبيئة من مدير المؤسسة العامة للمياه في عدن المهندس محمد باخبيره على متطلبات رفع كفاءة العمل في المحطة المركزية لضخ المياه.. موجها بمباشرة عمل الدراسات الخاصة لتوفيرها ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.