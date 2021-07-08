محافظ المهرة يؤكد أهمية التعجيل بإصدار قرار إنشاء جامعة للمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

أكد محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة، على أهمية التعجيل بإصدار قرار رئاسي لإنشاء جامعة المهرة ، وذلك خلال لقائه صباح اليوم بعميد كلية التربية سابقاً الدكتور صالح كرامة قمزاوي وعميد الكلية الحالي الدكتور عادل معيلي.



وأشار المحافظ "بن ياسر" خلال اللقاء إلى أن إصدار قرار بإنشاء جامعة المهرة سيعمل على نقلة نوعية في جانب التعليم الجامعي والأكاديمي في المحافظة ، مؤكداً دعم السلطة المحلية لكافة الجهود الرامية إلى إصدار هذا القرار ودعم قطاع التعليم بمختلف مراحله.

وجرى في اللقاء مناقشة جملة من المقترحات حول جامعة المهرة وإمكانية فتح كليات وتخصصات جديدة في المحافظة تلبي احتياجات الطالب المهري.

وخلال اللقاء قدم المحافظ "بن ياسر" درع شكر وعرفان لعميد كلية التربية سابقاً الدكتور صالح كرامة قمزاوي لجهوده الكبيرة في تأسيس وإنشاء كلية التربية بمحافظة المهرة.

حضر اللقاء عميد كلية العلوم التطبيقية والإنسانية بالمهرة الدكتور فائز جمعان بن مركب ونائب العميد لشؤون الطلاب بكلية التربية الدكتور محمد أحمد المجيبي ، وأمين كلية التربية الأستاذ محمد سعيد بايعقوب وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية والعلوم التطبيقية.