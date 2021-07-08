الزُبيدي يطّلع على سير عمل الدائرة التنظيمية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

الخليج 365 - عدن

التقى اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة عدن، رئيس الدائرة التنظيمية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس وأعضائها.



وفي مُستهل اللقاء، رحب الرئيس القائد، برئيس الدائرة التنظيمية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس وأعضائها، مُثمنًا كافة الجهود المُبذولة خلال الفترة المنصرمة، ومطالباً ببذل مزيدٍ من الجهود التي من شأنها المُساهمة في النهوض بالجانب التنظيمي في محافظات الجنوب وتعزيزه.

وشدد الرئيس الزُبيدي على أهمية الجانبين التأهيلي، والتدريبي، وبناء القدرات، باعتبارهما من أسس وتوجهات المجلس التي يسعى إلى تطبيقها على أرض الواقع، خصوصاً وأن المجلس أصبح واجهة تتطلب تحمل مسؤولية وطنية في تنفيذ العمل الوطني في الأطر المؤسسية، والإدارية المهنية لتحقيق التطلعات المنشودة للشعب الجنوبي المُتمثلة في استعادة دولته كاملة السيادة.

وأكد الرئيس الزُبيدي على ضرورة تطبيق النظم الإدارية والتنظيمية في العمل الوطني، خصوصاً وأن الإدارة تجمع ما بين الشهادة العلمية والخبرة العملية للوصول إلى النتائج المرجوة في عكس أفضل صورة مدنية تنظيمية ممكنة لهيئات المجلس في تنفيذ وقيادة العمل الإداري.

ونوّه الرئيس القائد بأهمية وضع برنامج تدريبي وتأهيلي مُناسب، وضرورة تعزيز الإيجابيات في أداء ونشاط الهيئات ومعالجة جوانب القصور، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بُذلت من قبل طاقم الدائرة التنظيمية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس خلال الفترة الماضية.

واستمع الرئيس من الأستاذ منصور زيد رئيس الدائرة وأعضاء إلى شرحٍ وافٍ عن عمل الدائرة والتحديات التي تواجه عمل الدائرة.

وفي الختام، جرى التشديد على ضرورة إبراز نشاط كافة الإدارات التنظيمية، وكذا تضافر الجهود وتقديم الاستشارات التنظيمية التي تساعد المجلس على تخطي التحديات للمُضي قدمًا نحو تحقيق تطلعات شعب الجنوب المُتمثلة في استعادة دولته كاملة السيادة على كامل حدودها الوطنية ما قبل 21 مايو 1990