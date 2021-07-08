شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليوم.. سيئون تستعد لإنتفاضة كبرى بالتزامن مع فعاليات المجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

الخليج 365 - سيئون

زحفت، اليوم، جماهير مديريات محافظة حضرموت صوب مدينة سيئون، للمشاركة في الفعالية الكبرى للتأكيد على الرفض للتواجد الإخواني في أرض الجنوب.



وأكد مصدر في لجنة الحشد أن التحضيرات على قدم وساق في مختلف مديريات المحافظة للحشد الكبير للفعالية الجماهيرية الكبرى.

وتوقع المصدر أن تؤدي حالة الغضب التي يشهدها الشارع في وادي حضرموت وشبوة إلى انتفاضة شعبية عارمة ضد ممارسات مليشيات الاخوان؛ وذلك بعد أن تمادت في جرائمها التي استهدفت بالأساس إغراق مناطق سيطرتها بالفوضى والدمار بما يعطي فرصة لانتشار التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش.