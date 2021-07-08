تقرير يكشف عن سعر الدولار في السودان اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، في التعاملات الصباحية الخميس 8 يوليو/تموز 2021، في تعاملات السوق السوداء والبنك المركزي.



وسجل سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي في تعاملات اليوم نحو 448.5 جنيه للشراء، 450.3 جنيه للبيع.

وفي السوق الموازية انخفض الدولار ليسجل 450 جنيها، وسط تقارب شديد بين سعري السوقين الرسمية والسوداء، في وقت تأمل فيه البلاد بضمور السوق الموازية.

وتعقد الدول الأعضاء في نادي باريس اجتماعا منتصف يوليو/تموز الجاري، لمناقشة ديون السودان البالغ حجمها نحو 19 مليار دولار.

وتوقع وزير الاستثمار السوداني الدكتور الهادي محمد إبراهيم، إعفاء بلاده، مؤكدا أن كل المؤشرات تشير إلى ذلك، كما أن المعطيات التي تم بها إعفاء ديون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هي نفس المؤشرات التي سيبني عليها نادي باريس قراره في إعفاء ديون السودان.

ويدين السودان لنادي باريس بحوالي 19 مليار دولار من مجمل هذه الديون، وتشكل كل من فرنسا والنمسا والولايات المتحدة غالبية الدائنين للسودان في النادي.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، هنأ الشعب بإعفاء البلاد من ديون تبلغ 50 مليار دولار، مؤكدا أن البلاد تفتح صفحة جديدة مع العالم.

وبلغ سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي 530.4 جنيه للشراء 534.6 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية (السوداء) بلغ 535 جنيها.

وزاد سعر الإسترليني لدى بنك السودان المركزي إلى 618.7 جنيه للشراء و624.4 جنيه للبيع، ولدى السوق الموازية (السوداء) زاد إلى 627 جنيها.

وتراجع سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي 119.6 جنيه للشراء، و120.4 جنيه للبيع؛ بينما تراجع لدى السوق الموازية مسجلا 117 جنيها.

وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك 122.1 جنيه للشراء 123.04 جنيه للبيع وفي السوق السوداء تراجع إلى 121 جنيها.

وأظهرت شاشات بنك السودان المركزي استقرار سعر الدينار الكويتي عند 1486.56 جنيه للشراء و1500.03 جنيه للبيع.