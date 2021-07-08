شكرا لبحثكم عن خبر عقب ما تداولته وسائل اعلام حوثية... الكشف عن حقيقة تهريب شحنة ملابس إسرائيلية الصنع في تعز؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زعمت وسائل اعلام تابعة لجماعة الحوثي الإنقلابية في صنعاء، أن عناصر تابعة للميليشيا في منفذ الراهدة، تمكنت من إحباط عملية تهريب ملابس صنعت في اسرائيل إلى الأسواق اليمنية، فيما وجه وزير الصناعة في حكومة الإنقلاب المدعو عبدالوهاب الدرة بمنح مكافأة مالية للعاملين في هذه النقطة

وكشفت منصة يمنية مستقلة لمكافحة الشائعات، ان المنتجات المقصودة هي صينية الصنع في الحقيقة ، مما يبن تزوير جماعة الحوثي ومحاولتها لخلق انتصارات أمنية وهمية.

واوضحت منصة “صدق اليمنية”، ان الصور التي عرضها مكتب الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات التابع للحوثيين في صنعاء بزعم انها لملابس اسرائيلية، هي لماركة “كالفين كلاين” الصينية.

ورجحت المنصة ان الملابس خضعت لعملية تعديل بطباعة كلمة إسرائيل “بخط مختلف عن كلمة -صنع في- وبتباعد بين الأحرف، ودرجة لونية مختلفة مما يدل على التزييف”.