شكرا لبحثكم عن خبر معارك عنيفة بمختلف الأسلحة في محافظة مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت الجبهات الغربية الشمالية، بمحافظة مارب (شرقي اليمن) الساعات الماضية، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، وبين مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانيا.

وتركزت المواجهات بين قوات الجيش والحوثيين، في جبهتي "صرواح" و "المخدرة" غربي مارب، والتي شهدتا معارك بمختلف الأسلحة خلال الساعات الماضية، وفق مصادر عسكرية وميدانية.

وتمكنت قوات الجيش الوطني، بعد معارك عنيفة، صد هجوم للحوثيين على مواقعه، في جبهة صرواح، وأسفرت المواجهات مصرع أكثر من 20 حوثيا بنيران الجيش والمقاومة الشعبية.

وفي جبهة المشجح، استهدفت مدفعية الجيش الوطني، ثلاثة تجمعات للمليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ونفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، غارات جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين غرب مأرب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية للمليشيات الإنقلابية.

وساد هدوء حذر، الأيام القليلة الماضية، جبهات القتال في محافظة مأرب، في الوقت الذي شهدت فيه جبهات محافظة البيضاء معارك عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة، وبين مليشيا الحوثي من جهة آخرى.