شكرا لبحثكم عن خبر يمني في أمريكا يسجل اطفاله الأناث بأسم زوجته والسبب غريب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر عن مقتل مواطن في وادي حضرموت مقتل شرق البلاد. وافاد المصدر ان المواطن صابر بن سالم بابطينه النهدي قتل على يد مسلحين مجهولين غرب منطقة الخشعة بمديرية القطن مساء اليوم الأربعاء . ويشهد وادي حضرموت حالة من الانفلات الأمني وسط مطالبات لقوات الجيش بضبط الامن .

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