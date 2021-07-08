شكرا لبحثكم عن خبر بتوجيهات من ايرلو... تعيين مشرف على جامعة صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في سابقة خطيرة على تعيين أحد مشرفيها مسؤولا عاما على جامعة صنعاء والمجالس العلمية في جميع كلياتها وأقسامها الأكاديمية.

وبحسب مصادر أكاديمية أن الحوثيين وبتوجيهات من سفير إيران لدى حكومة الإنقلاب الضابط في الحرس الثوري حسن إيرلو صدرت توجيهات بتعيين أحد المشرفين الحوثيين لا يحمل مؤهلاً أكاديمياً رفيعاً في منصب مستشارا علميا وثقافيا لرئيس جامعة صنعاء ومشرفا أيضا على المجالس العلمية للجامعة في جميع كليات وأقسام الجامعة.

وقال عدد من الاكاديميين بجامعة صنعاء إن تعيين مشرفا شابا حوثيا على مجالس الجامعة العلمية يهدد بسحب الاعتراف الأكاديمي والدولي من جامعة صنعاء.

مؤكدين ان التعيين جاء بعد زيارة حسن أيرلو إلى جامعة صنعاء الشهر الماضي، وأعلن حينها صراحة على ضرورة تغيير مناهج التدريس في الجامعة.

مشيرين الى أن التعيين مخالف للقانون، لكن الحوثيين منحوه أخطر الصلاحيات في قبول وتحديد خطط رسائل الماجستير، وهو لا يملك إلا شهادة بكالوريوس في كلية الآداب.