شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة.. والد ”السباعي” المتهم بقتل الشاب المغدور ”الاغبري” يعتذر ويطلب المسامحة (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر والد عبدالله ، أحد المتهمين بقتل الشاب المغدور عبدالله ، في لقاء تلفزيوني، طالبا المسامحة، بعد أكثر من سنة على وقوع الجريمة التي أثارت الرأي العام.

وقدم السباعي الاب في لقاء على قناة "الهوية"، تابعه ""، التي يملكها الاعلامي المقرب من الحوثيين محمد العماد، اعتذاره من ال الاغبري ومديرية حيفان وتعز، طالباً منهم المسامحة.

يأتي ذلك بعد حوالي إسبوعين من صدور حكم المحكمة العليا بصنعاء، بتأييد الحكم الاستئنافي بجميع فقراته بإعدام المتهمين في قضية الشهيد المغدور به عبدالله الأغبري من الأول حتى الرابع والحكم بالسجن خمس سنوات للمتهم الخامس مع دفع دية مغلظة.

وكان الحكم الاستئنافي قضى على كل من عبدالله السباعي، ووليد العامري، ومحمد الحمدي، ودليل الجربة بالاعدام رمياً برصاص حتى الموت، وسجن المتهم منيف المغلس لمدة خمس سنوات وغرامة 5 مليون ريال، وسجن المتهم السادس عبدالله القدسي لمدة ستة أشهر.