شكرا لبحثكم عن خبر السلطات الامنية بحضرموت تفرج عن شاب بعد اعتقال دام اربع سنوات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفرجت السلطات الأمنية في محافظة حضرموت على الشاب فواز أحمد حسن العولقي عقب اعتقال دام أربع سنوات .
و قال أصدقاء للعولقي انه تم الإفراج عنه عقب سنوات من التغييب والاختطاف في سجون سرية بمحافظة حضرموت.
و أضافوا انه تمت عملية الإفراج عقب عامين من قرار المحكمة الإفراج عنه .
و اختتموا انه منذ عامين و النيابة ترفض قرار المحكمة ليتم الإفراج عنه اليوم بعد تبرئته
وكانت السلطات الأمنية بساحل حضرموت اعتلقت العولقي ووجهت له تهمة الانتماء لتنظيم القاعدة .
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