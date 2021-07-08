شكرا لبحثكم عن خبر السلطات الامنية بحضرموت تفرج عن شاب بعد اعتقال دام اربع سنوات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفرجت السلطات الأمنية في محافظة حضرموت على الشاب فواز أحمد حسن العولقي عقب اعتقال دام أربع سنوات .

و قال أصدقاء للعولقي انه تم الإفراج عنه عقب سنوات من التغييب والاختطاف في سجون سرية بمحافظة حضرموت.

و أضافوا انه تمت عملية الإفراج عقب عامين من قرار المحكمة الإفراج عنه .

و اختتموا انه منذ عامين و النيابة ترفض قرار المحكمة ليتم الإفراج عنه اليوم بعد تبرئته

وكانت السلطات الأمنية بساحل حضرموت اعتلقت العولقي ووجهت له تهمة الانتماء لتنظيم القاعدة .