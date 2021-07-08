شكرا لبحثكم عن خبر برصاص مسحلين مجهولين ...مقتل جندي واصابة اخر في محافظة الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أغتال مسلحين مجهولين مساء امس الأربعاء جندي وجرح اخر في الخط العام ب.

وقالت مصادر محلية ان جنديين تابعيين للواء الرابع مقاومة كانوا على متن الدراجة النارية متجهيين صوب معسكر اللواء.

وأكدت المصادران مسلحين مجهولين قاموا باستهداف الجندين في الخط العام تحديدا المفرق المؤدي لخط الجمروك بوابل من الرصاص الحي حتى سقطا على اثرها امام بوابة مستشفى العيون.

واختتمت المصادر قولها ان المسلحين هربوا بعد ارتكابهم لجريمتهم .

وتشهد محافظة الضالع انفلاتا امنيا كبيرا منذ عدة شهور .