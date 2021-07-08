شكرا لبحثكم عن خبر بعد السيطرة على نقطته وفراره منها.. مطالبات بالقبض على ”أبو هاشم” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب عدد من رجال قبائل محافظة البيضاء بالقبض على القيادي الحوثي أبو هاشم الهاشمي والمتهم في عدة جرائم ارتكبها خلال تواجده في النقطة العسكرية للمليشيا الحوثية والمسماه نقطة أبو هاشم .

وقالت مصادر قبلية لـ "المشهد اليمني" إن رجال القبائل بمحافظة البيضاء طالبوا رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني بالقبض على مقبل أحمد سعيد الأحمدي، المكنى بـ "أبو هاشم الهاشمي"، بعد السيطرة على النقطة العسكرية التي يشرف عليها والتي تقع جنوب ذي ناعم وتسيطر على أهم خطوط الإمداد إلى المناطق الجنوبية لليمن والمتمثلة في حدود يافع والضالع .

وأضافت: "المتهم الفأر من وجه العدالة أبو هاشم الهاشمي قام بعده جرائم ونصب وابتزاز بالقوة واحتجاز عدد من المواطنين في النقطة التابعة له".

وأكدت المصادر، أن "أبوهاشم" أساء لعدد من رجال ومشائخ وقيادات البيضاء منهم الأستاذ عبد الله إدريس، بعد اتهامه بعدة تهم بهدف أقصاه من منصبه بالمحافظة، وكذلك الحال بالنسبة للشيخ عبد السلام النصيري، والشيخ سيف التام الأحمدي، والذي تم اتهامهم بعدة تهم منها العمالة والخيانة وغيرها من التهم الكاذبة بهدف الإيقاع بهم .

وأوضحت المصادر أن أبو هاشم الهاشمي قام بإقصاء عدد من قيادات المحافظة وتم الإعتداء على بعضهم بينهم بلال محمد مدير البريد والعبسي والذي وصفهم بألفاظ عنصرية .

هذا وغادرت العديد من القيادات الحوثية محافظة البيضاء قبل سقوط المحافظة أغلبهم غادروا إلى محافظات صنعاء وإب وذمار وعمران .