شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن اسباب التوقف المفاجئ لعملية تحرير البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية وميدانية، إن المعارك التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ضد مليشيا الحوثي في جبهات محافظة البيضاء (وسط اليمن)، توقفت منذ مساء الأربعاء، وحتى فجر اليوم الخميس.

وقال عامر الحميقاني، المتحدث باسم مقاومة "آل حميقان"، أن جبهات محافظة البيضاء تشهد حالياً منذُ ساعات هدوء حذر، بين قوات الجيش والمقاومة من جهة، وبين مليشيا الحوثي من جهة أخرى.

وعن أسباب توقف المعارك بشكل مؤقت، قال الحميقاني، إن الجبهة الشرقية في مديرية الحازمة، والغربية بمديريتي ذي ناعم والزاهر منطقة "آل حميقان"، تشهد هدوءا حذرا، بسبب وقف المقاومة والقوات الحكومية هجماتها على مواقع الحوثيين.

وأكد في سلسلة تغريدات على تويتر، أن توقف الهجمات، يأتي بهدف زيادة تأمين المواقع التي تم تحريرها خلال الأيام الماضية، وتحسباً لأي تحرك حوثي، إضافة إلى إعادة ترتيب صفوف قوات الجيش والمقاومة، وتموين المقاتلين في خطوط التماس.

وأوضح، أن المقاومة وقوات الجيش، ترصد في هذه الأثناء، تحركات مليشيا الحوثي، وتعمل على تحديد الأهداف لتعاود شن هجماتها والتقدم مجددا صوب مدينة البيضاء.

وعن خارطة السيطرة في مدينة البيضاء، مركز المحافظة، قال عامر الحميقاني، إن المدينة أصبحت بين فكي كماشة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

مشيرًا إلى أن القوات الحكومية ومقاومة "آل حميقان"، أكملت من الجبهة الغربية، تحرير منطقة آل حميقان بالكامل، وحررت ثلاث من مناطق تتبع مدينة البيضاء، مركز المحافظة.

وفي الجبهة الشرقية، تمكنت القوات الحكومية من تحرير الصومعة بالكامل، فيما تشهد منطقة "عوين" معارك عنيفة، وبتحرير "العوين"، تسقط مديرية مكيراس بيد الجيش والمقاومة، والدخول إلى أول مناطق تتبع مركز محافظة البيضاء.