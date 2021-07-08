تعز.. تطهير قرية "السوداء" في المخا من الألغام التي زرعها الحوثيون

المنامة - ياسر ابراهيم - طهرت فرق مسام لنزع الألغام، قرية "السوداء" في مديرية المخا، بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد، من الألغام التي زرعها الحوثيون في المنطقة.

وحسب المرصد اليمني للألغام، فقد تم تطهير القرية من الألغام الحوثية "بعد أن تسببت بمقتل وإصابة عدد من الأهالي، ونفوق العشرات من رؤوس الماشية".

وأشار المركز إلى أن "القرية كانت ملوّثة بشكل عالي، ومؤخرًا تم نزع 5 ألغام من محيط بئر المياه الوحيد، و11 لغما بمحيط منازل مواطنين".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المرصد اليمني للألغام، مقتل شقيقين مدنيين، بانفجار لغم زرعه الحوثيون في محافظة الجوف، إضافة إلى إصابة أربعة أخرين بانفجار لغم أخر في محافظة تعز.

يشار إلى أن "مسام"، هو مشروع إنساني لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة، أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في يونيو 2018.

