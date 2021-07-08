الجوف.. مواجهات بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي في مديرية "المطمه"

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت صباح اليوم الأربعاء، مواجهات عنيفة بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق الخاضعة للمليشيات بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.



وقال مصدر محلي لـ "يمن شباب نت"، إن مواجهات عنيفة اندلعت في مديرية المطمه المحاذية لمحافظتي صنعاء وعمران، بين قبائل دهم ومليشيا الحوثي الانقلابية، إثر تصاعد الخلافات بين الجانبين بعد اختطاف المليشيا لأحد أبناء قبيلة آل شنان دهم، الذي تتهمه الجماعة بقتل أحد مشرفيها.



وأضاف أن الخلاف تصاعد بين القبيلة التي تدعو إلى إطلاق سراح ابنها الذي اختطفته المليشيا قبل أسابيع وبين مليشيا الحوثي، ماأدى إلى اندلاع اشتباكات بينهم أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين الجانبين (لم يحددهم).



مصادر أخرى تحدثت عن إغلاق القبائل للخطوط من وإلى المحافظة ونصب كمائن للحوثيين أدت إلى تدمير آليات للمليشيا.



يأتي ذلك في الوقت التي تستمر في المعارك بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي شمال مأرب وشرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

