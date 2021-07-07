وزير الصحة يشدد على مضاعفة الجهود لافتتاح مستشفى عدن العام

المنامة - ياسر ابراهيم - تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم الأربعاء، على سير الأعمال والتجهيزات الأخيرة الجارية في مستشفى عدن العام، ومركز القلب الممول من الصندوق السعودي التنمية.

واطلع الوزير بحيبح من مدير المشروع، على المراحل المنجزة التي ناهزت الـ ٩٥٪ في الأعمال الإنشائية و٩٠٪ في أعمال التجهيزات الطبية، كما استمع لجملة الصعاب الفنية التي اعترضت سير العمل وسبل تجاوزها.

وطاف وزير الصحة في أقسام الرقود الداخلية للرجال والنساء الأطفال والعيادات الخارجية متنوعة التخصصات، وتعرف على تجهيزات غرف العمليات والمختبر الذي جهز بوحدة لبنك الدم واخرى للأنسجة ولعلوم الدم والكيمياء الحيوية والدقيقة والفيروسات والطفيليات وجهز بأحدث التقنيات.

واطلع الوزير بحيبح امام تجهيزات أقسام الطوارئ والأشعة وتخطيط القلب ومركز العلاج الطبيعي والصيدلية والمشرحة، وكذا تقنية الرقابة الإلكترونية للمستشفى ومنظومة الغاز الطبي، والإطفاء وكذا المطبخ الخاص بالمستشفى.



وأشاد الوزير بحيبح بالدعم الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية لبلادنا في مختلف المجالات ومنها المجال الصحي.

وشدد على القائمين على المشروع أن يضاعفوا من الجهود ليتم افتتاح المستشفى في أقرب وقت ممكن، وذلك بالتوازي مع ضرورة إعداد برنامج تدريبي لتأهيل الكوادر الطبية العاملة في المستشفى لتكون قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة الموجودة فيه.

واعتبر وزير الصحة، أن المستشفى وبتجهيزاته الراهنة سيشكل إضافة نوعية مهمة للقطاع الصحي، وسيعمل على تقديم خدماته لمحافظة عدن وماجاورها من محافظات.