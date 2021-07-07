شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع يناقش دور منظمات المجتمع المدني في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة الوكيلة المساعد لشؤون المرأة لمحافظة المهرة خديجة باكريت، اليوم، أنشطة ودور منظمات المجتمع المدني في مساندة جهود التنمية.



وأكدت باكريت في الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة فائز بلحاف، وممثلي منظمات المجتمع المدني، على أهمية التنسيق بين المنظمات والجمعيات والسلطة المحلية بالمحافظة عبر مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.

فيما أكد بلحاف على أهمية الشراكة بين المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي ورديفها الشريك المحلي من منظمات المجتمع المدني.