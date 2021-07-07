الجيش يستكمل تأمين المواقع المحررة بمديرية البيضاء ويواصل دحر المليشيا من آخر مناطق الصومعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تتواصل انتصارات ونجاحات قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في مختلف جبهات القتال بمحافظة البيضاء، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن قوات الجيش نفذت اليوم عملية تمشيط واسعة تمكنت خلالها من تأمين المواقع والمناطق التي جرى تحريرها مؤخراً في مديرية البيضاء (ريف مدينة البيضاء) ومنها الجبال والمواقع المحيطة بمدينتي الضحاكي والعيوف".

وفي المحور الشرقي، شنت مدفعية الجيش قصفاً مكثّفاً استهدف مواقع المليشيا الحوثية في محيط مدينة عوين آخر المناطق التي تتمركز فيها المليشيا بمديرية الصومعة.

وكانت وحدات من قوات الجيش مسنودة بالمقاومة قد تجاوزت المدينة وبدأت بتحرير أولى مناطق مديرية البيضاء من الجهة الشرقية.

إلى ذلك، دمرت مقاتلات التحالف عربتين( بي ام بي) وكاتيوشا تابعة لمليشيا الحوثي في مديريتي ذي ناعم والطفه، إضافة إلى تدمير عربة في جبل حلموس بمديرية ذي ناعم، وأسفرت الغارات أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.