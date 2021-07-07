قتلى وجرحى حوثيون وتدمير آليات بغارات للتحالف في البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

قالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن.



وذكرت المصادر أن القصف استهدف تعزيزات للمليشيا ومواقع في مديرية ذي ناعم التي تشهد مواجهات عنيفة منذ يوم الجمعة الماضي.

وأكدت المصادر أن القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية أسفر عن مقتل عدد من مسلحي المليشيا وتدمير عدة آليات.

وتشهد جبهات البيضاء، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.