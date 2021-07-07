مواجهات عنيفة بين قبائل دهم ومليشيا الحوثي في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365 ـ متابعات

اندلعت مواجهات عنيفة بين أبناء قبائل دهم، في محافظة الجوف، ومليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية المطمة، غربي المحافظة.



ونقل موقع الجيش “سبتمبر نت” عن مصادر محلية أن المواجهات اندلعت عقب أن أقدمت مليشيا الحوثي بقيادة المدعو “أبو فرحان السفياني”، على التقطع للمواطنين في المديرية، وممارسة تعسفات كبيرة ضدهم.

وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات من عناصرها، باتجاه المديرية، إلا أن قبائل “معيمره”، أعاقت تقدمها عقب مواجهات عنيفة، وقطعت خطوط إمداد المليشيا.

وأسفرت المواجهات عن مقتل 6 من أبناء قبائل دهم بينهم الشيخ سعيد الاهفل، فيما لقي 10 من عناصر المليشيا الحوثية مصرعهم.