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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:

تسجيل (3) حالات إصابة مؤكدة

(2) عدن

(1) حضرموت

 

وتم تسجيل (6) حالات شفاء

(4) تعز

(1) حضرموت

(1) مأرب

وسُجلت حالة وفاة واحدة لهذا اليوم من محافظة #حضرموت

كما تم إجراء (1091) فحص اليوم.

ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة (6934) منها (1364) وفاة و(4117) تعافي

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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