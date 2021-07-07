شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:



تسجيل (3) حالات إصابة مؤكدة

(2) عدن

(1) حضرموت

وتم تسجيل (6) حالات شفاء

(4) تعز

(1) حضرموت

(1) مأرب

وسُجلت حالة وفاة واحدة لهذا اليوم من محافظة #حضرموت

كما تم إجراء (1091) فحص اليوم.

ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة (6934) منها (1364) وفاة و(4117) تعافي