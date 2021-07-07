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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021
الخليج 365 ـ خاص
نشرت السلطات الصحية مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:
تسجيل (3) حالات إصابة مؤكدة
(2) عدن
(1) حضرموت
وتم تسجيل (6) حالات شفاء
(4) تعز
(1) حضرموت
(1) مأرب
وسُجلت حالة وفاة واحدة لهذا اليوم من محافظة #حضرموت
كما تم إجراء (1091) فحص اليوم.
ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة (6934) منها (1364) وفاة و(4117) تعافي