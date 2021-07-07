انعقاد اللقاء التشاوري النصفي لقيادة الشركة اليمنية للغاز وفروعها في الجمهورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد بمحافظة مأرب، اليوم، اللقاء التشاوري النصفي لقيادة الشركة اليمنية للغاز ومدراء منشآت الغاز ومكاتب وممثلي الشركة في محافظات الجمهورية.



ويهدف اللقاء الذي ينعقد على مدى يومين، الى مناقشة تقارير الإنجاز النصف الاول من العام الجاري المرفوعة من مختلف المكاتب والمنشآت التابعة للشركة وتدارس الحلول والمقترحات لتجاوز التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل، الى جانب مناقشة خطط العمل للنصف الثاني من العام الجاري ، ومراعاة آلية التموين بالغاز المنزلي للسوق المحلية المعمول بها حاليا وتطويرها على ضوء الوضع الراهن والتحديات فضلا عن مناقشة الية تفعيل الرقابة لضمان وصول مادة الغاز المنزلي للمواطنين والحد من التلاعب بها.

وفي بداية اللقاء، اكد وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي، اهتمام القيادة السياسيه ممثلة بفخامة رئيس الجمهوريه المشير عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن الاحمر ودولة رئيس الوزراء بالشركات الاقتصادية وتقديرهم لكل الجهود المبذولة لاعادة التعافي للاقتصاد الوطني التي تمثل شركة الغاز احد روافده الاساسيه..مؤكدا ان قيادة الوزارة ممثلة بالوزير عبدالسلام باعبود تولي كل الرعاية والاهتمام بالشركة بما يمكنها من القيام بالمهام المنو طه بها في تقديم خدمة افضل للمواطن وايصال الماده لمختلف محافظات الجمهورية بالاسعار والاوزان المحددة.

ووجه الوكيل المخلافي شركة الغاز باستكمال خطة الخزن الاستراتيجي في مختلف المحافظات المحررة وكذلك الخروج بالاليات المناسبة للتواصل مع المجتمع وخلق رقابة مجتمعية لمعالجة اي اختلالات والتكامل مع مختلف الجهات المعنية.. متمنيا ان يخرج هذا اللقاء بالنتائج المرجوه في الارتقاء بعمل الشركة.

من جهته أشاد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، بالدور الوطني والحيوي الذي تقوم به الشركة اليمنية للغاز وحرصها على توفير مادة الغاز المنزلي الى كل مواطن في الجمهورية اليمنية رغم التحديات التي واجهتها وتواجهها وفي مقدمتها ما تقوم به مليشيا الحوثي من محاولات تدمير لهذه المؤسسة منذ اللحظات الاولى لانقلابها واحتلالها مؤسسات الدولة..مؤكداً ان محافظة مأرب ستستمر في تقديم كافة الدعم والتسهيلات للشركة للقيام بدورها الوطني من انتاج وتوزيع لمادة الغاز المنزلي الى كافة محافظات الجمهورية وايصالها للمواطنين اينما كانوا على ارض الوطن بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من ايران التي تواصل حربها الشرسة على محافظة مأرب من اجل السيطرة على موارد النفط والغاز بهذه المحافظة وتمويل حروبها المحلية والاقليمية تنفيذا للاجندة الايرانية.

ولفت الدكتور مفتاح أن المليشيات الحوثية دائما تسعى لإفتعال أزمات خانقة في مناطق سيطرتها بهدف إنعاش أسواقها السوداء للمشتقات النفطية والغاز المنزلي الذي يعتبر واحدا من أهم مصادر تمويل حربها على اليمنيين ومصدر من مصادر تحقيق الثراء.

بدوره استعرض المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط، الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية منذ انقلاب مليشيا الحوثي وفي مقدمتها استمرارها في الانتاج والتوزيع لمادة الغاز المنزلي لكافة محافظات الجمهورية وتطوير اليات العمل في الانتاج والتوزيع والرقابة.. مشيرا الى ان الشركة تمكنت مؤخرا من الانتقال من العمل اليدوي الى اتمتة كافة اعمالها بما يخدم تطوير الاداء وسهولة استخدام البيانات والمعلومات والرقابة..

ولفت الى التحديات التي تواجهها الشركة في مهتمتها الوطنية لايصال الغاز المنزلي الى كافة المواطنين بالسعر المناسب وتخفيف معاناتهم وفي مقدمة تلك التحديات منع مليشيا الحوثي فروع الشركة في مناطق سيطرتها من العمل والرقابة على توزيع مادة الغاز المنزلي واضطرار الشركة لعمل ممثلي ومراقبين مجتمعيين لها من خارج الشركة من اجل استمرار العمل والرقابة بالحد الادني لضمان وصول مادة الغاز المنزلي مناطق سيطرة المليشيا.

وأشار المهندس بن وهيط إلى أن شركة الغاز كانت ومازالت تنأى بنفسها عن الصراعات كونها تقدم خدمة لكل أبناء الشعب اليمني بكافة أطيافه ومكوناته دون تفريق.. كونها خدمة مرتبطة ارتباطا وثيقا بفوت الناس وحياتهم اليومية رغم محدودية الإنتاج للغاز ومشتقاته وعدم ثبات وإستقرار الكميات المنتجة بسبب مشاكل فنية وإحراءات الصيانة المتكررة التي تنفذها شركة صافر والتي تؤدي بطبيعة الحال إلى خفض الإنتاج.