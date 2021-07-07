بدء دورة لمحو أمية الانترنت لدى الفتيات بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت، اليوم، بمأرب دورة تدريبية لمحو امية الانترنت لدى الفتيات والتي تنظمها المنظمة الوطنية للاعلاميين اليمنيين "صدى" بالشراكة مع منظمة انترنيوز الامريكية في اطار مشروع "تعزيز وحماية وسائل الإعلام المستقلة" .



وتهدف الدورة الى اكساب 15 متدربة من خريجات الثانوية العامة وطالبات الجامعة حديثات التخرج في محافظتي مأرب وشبوة ساسيات الانترنت، والاستخدام الامن له، وتأمين الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الدورة التي تعد الثانية في اطار مشروع "تعزيز وحماية وسائل الإعلام المستقلة" الذي تنفذه المنظمة بالشراكة ويتضمن عقد دورتين تدريبيتن لاكساب المشاركات أ