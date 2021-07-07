العوج وبالخيور يبحثان الإسراع بتقديم الانترنت والاتصالات عبر الأقمار الصناعية في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، خلال لقائه، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) المهندس خالد بالخيور، إمكانية الإسراع في تقديم خدمات الانترنت والاتصالات عبر الأقمار الصناعية لتغطية جميع محافظات الجمهورية.



وتطرق اللقاء بمشاركة عدد من المختصين من الجانبين، إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الجانبين، وتجديد اتفاق تخصيص سعة قمرية لأغراض أنظمة الاتصالات على أقمار عرب سات في المواقع المدارية المحددة بالاتفاق.

وفي سياق متصل، بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، اليوم، مع الرئيس التنفيذي لـ (عرب سات) المهندس خالد بالخيور، الجهود المشتركة المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن إيجار السعات الفضائية على الحزمة ( Ka -band) ومصاحبة ذلك خدمات التدريب والتأهيل.