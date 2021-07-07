الشرجبي يدشن مشاريع تحسين جودة المياه والإصحاح البيئي في عدد من المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مشاريع تنقية مصادر المياه، وضبط جودة مياه الشرب، ومكافحة سوء التغذية الحاد، الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمتي اليونيسيف والصحة العالمية.



وخلال التدشين، أوضح الوزير الشرجبي، أن هذه المشاريع تهدف إلى حماية السكان من الأمراض الوبائية المتصلة بالمياه في محافظات عدن ولحج وتعز والضالع وأبين وحضرموت، والتي تعاني من تفشي في أمراض الكوليرا والملاريا والدفتيريا وسوء التغذية جراء الحرب التي شنتها المليشيا الحوثية على مؤسسات الدولة وما رافقها من تدمير للبنى التحتية طال المنشئات المائية والمرافق الصحية.

وأكد الشرجبي أن وزارة المياه والبيئة نشرت 300 مختص في مجال المياه عبر وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي والهيئة العامة للموارد المائية والهيئة العامة لمشاريع الريف لتحسين جودة المياه وخدمات الإصحاح البيئي الأساسية..معبرا عن شكره لوزارة الصحة العامة والسكان التي ساهمت في تحديد الناطق الأكثر تضررا بالأمراض الوبائية التي يمكن الوقاية منها عن طريق ضبط جودة المياه.

من جانبه، أوضح مدير عام وحدة طوارئ المياه والإصحاح حسام غيثان، أن الفرق الميدانية ستنتشر في المناطق المستهدفة لأخذ عينات من المياه وتنقيتها بالإضافة إلى توعية السكان بالأمراض المرتبطة بالمياه والإصحاح البيئي وتوزيع حقائب الإسعافات الأولية على مخيمات النازحين والأحياء التي تفتقر إلى الخدمات الصحية.