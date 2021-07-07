نائب الرئيس يلتقي القائم بأعمال السفير الألماني لبلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال سفارة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن يان جيرالد، لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



وأشاد نائب الرئيس، خلال اللقاء، بموقف الأصدقاء الألمان الداعم للشرعية في اليمن، وجهودهم في المجال الانساني والإغاثي والجهود الدولية الرامية لإحلال السلام في اليمن.

وأكد نائب الرئيس، حرص قيادة الشرعية، على تحقيق السلام وتعاطيها الايجابي مع كل الجهود الدولية، التي قابلتها مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران بالمزيد من التصعيد والإرهاب والإيغال في الجرائم والانتهاكات بحق ابناء شعبنا اليمني، وإطلاق الصواريخ والطائرات على المملكة واستهداف الملاحة الدولية بالزوارق المفخخة.

وأشار نائب الرئيس إلى الجهود المبذولة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكداً حرص الشرعية على إنجازه ورفض أي عراقيل تحول دون توحيد الجهود والطاقات لاستعادة الدولة ومؤسساتها، ويؤثر سلباً على المساعي الرامية لإنهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن.

من جانبه، جدد القائم بأعمال السفير الألماني، دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن، مشيراً إلى العلاقات الثنائية القوية التي تجمع اليمن وألمانيا ومجالات تطويرها.