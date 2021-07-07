وزير الصحة يتفقد سير العمل في عملية تأهيل مستشفى عدن العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، سير الأعمال والتجهيزات الاخيرة لتأهيل مستشفى عدن العام وبناء مركز القلب الممول من الصندوق السعودي للتنمية.



واستمع الوزير بحيبح خلال جولته في اقسام المستشفى، الى شرح مفصل من مدير المشروع المهندس عصام حيدر، عن المراحل المنجزة و التي بلغت 95 بالمائة في الأعمال الإنشائية و 90 بالمائة في أعمال التجهيزات..مشيداً بالمستويات المتقدمة من الإنجاز بالمشروع..مثمناً الدعم الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية لبلادنا في مختلف المجالات ومنها المجال الصحي.

وحث وزير الصحة، القائمين على تنفيذ المشروع بمضاعفة الجهود لاستكمال كافة التجهيزات..مؤكداً أن المستشفى سيشكل إضافة نقلة نوعية للقطاع الصحي وسيعمل على تقديم خدماته لمحافظة عدن والمحافظات المجاورة لها.