الوكيل لمروق يطلع على سير التصفيات الأولية لمسابقة شاعر شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، اليوم، على سير التصفيات الأولية لمسابقة شاعر شبوة في موسمها الثاني والمقامة حاليا في مركز الشاعر يسلم بن علي الثقافي بمركز المحافظة والتي يشارك فيها 72 متسابقا من معظم مديريات المحافظة.



واستمع الوكيل إلى شرح متكامل من قبل مدير مكتب الثقافة بالمحافظة محمد الأحمدي، عن طبيعة المسابقة ومراحلها التي تشمل ست مراحل والترتيبات والتجهيزات التي اتخذت لضمان نجاحها.

وعبر الدكتور لمروق عن إرتياحه الكبير لسير التصفيات الأولية للمسابقة ، مشيرا إلى أهميتها في اكتشاف وصقل المواهب الإبداعية لشباب المحافظة في مجال الشعر ، مؤكدا دعم ورعاية قيادة المحافظة لمثل هذه الأنشطة التي تعزز من دور الشباب في الحياة العامة وتسهم في تنمية إبداعاتهم .