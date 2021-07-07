انعقاد ورشة العمل الثانية حول المناصرة وكسب التأييد لمشروع السلامة المجتمعية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

عقدت، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل الاستراتيجية الثانية الخاصة بالمناصرة وكسب التأييد لمشروع السلامة المجتمعية، والذي نظمها منتدى التنمية السياسية بالشراكة مع مؤسسة بيرجهوف الالمانية، وبدعم وتمويل مشترك من الاتحاد الاوروبي ومملكة هولندا.



وتضمنت الورشة، بمشاركة ممثلي من شرطة كريتر واعضاء ونشطاء المجتمع المحلي والمدني بمديرية صيرة بعدن، عدد من المواضيع ذات الصلة بالادوار والمسؤوليات المناطه للجنة السلامة المجتمعية والانشطة التي سيتم تنفيذها وفق احتياجات المجتمع المحلي .

وفي الافتتاح اكد وكيل محافظة عدن الدكتور رشاد شائع، على ضرورة تنسيق الجهود المشتركة بين الأجهزة الامنية والسلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بما يكفل تحسين الخدمات ودعم مشاريع البنى التحتية في مختلف المجالات..منوهاً الى دعم السلطة المحلية بالمحافظة لكافة الانشطة والمشاريع ذات العلاقة بتفعيل المشاركة المجتمعية بما يخدم المجتمع.

من جانبه أوضح مدير عام شرطة محافظة عدن اللواء مطهر الشعيبي، أهمية تفعيل الجانب التوعوي والتثقيفي لغرس قيم العمل التطوعي في المبادرات المجتمعية لمعالجة المشاكل والسلوكيات الدخيلة في ظل التحديات الراهنة.