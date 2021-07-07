اختتام دورة بعدن حول السلامة المهنية للصحفيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أنهى 17 متدرباً ومتدربة من مختلف الوسائل الاعلامية والصحفية بمحافظة عدن، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية حول السلامة المهنية للصحفيين اثناء الحرب ،والتي نظمتها نقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين.



وتلقى المشاركين على مدى يومين، معارف ومهارات نظرية وتطبيقية حول مفهوم السلامة المهنية والطرق المثلى لحماية الصحفيين اثناء التغطيات والعمل الميداني.

وفي الاختتام، أوضح رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين ومدير عام وكالة الانباء اليمنية (سبأ) بعدن محمود ثابت، ان الدورة هدفت الى اكساب المشاركين مهارات مهنية ومعرفية لما شانه تعزيز اجراءات السلامة المهنية لدى الصحفيين في مجال عملهم..داعياً المشاركين الى الاستفادة من مخرجات الدورة وتطبيق كل ما تلقوه على واقع العمل.

وجرى خلال الختام توزيع الشهادات التقديرية للمشاركين.