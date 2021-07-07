محافظ أبين يطلع على نشاط فر ع البنك المركزي بعد اعادة تأهيله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم، اليوم، على سير العمل في فرع البنك المركزي بمدينة زنجبار بعد اعادة تاهليه وتوفير جميع المعدات والاجهزة بتكلفة اجمالية بلغت 220 مليون ريال بتمويل حكومي.



واستمع المحافظ من مدير عام فرع البنك حسين مهدي، إلى شرح مفصل حول الحالة المالية للبنك خلال شهري مايو ويونيو الماضيين بعد إعادة نشاط البنك من مقره بعاصمة المحافظة.

الى ذلك، ناقش محافظ ابين، مع المدير التنفيذي لمؤسسة يافع للتنمية خالد الحصني، عدد من الفرص الاستثمارية التي تنوي المؤسسة إقامتها في المحافظة لإقامة مشروع 1000 وحدة سكنية على ثلاث مراحل بإضافة الى امكانية الاستثمار في المجال الزراعي.