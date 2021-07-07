الجعفري يلتقي جمعية الوصول الإنساني ويناقش المشاريع الإنسانية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

التقى وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويض الجعفري، الثلاثاء، في مكتبه، المدير التنفيذي لجمعية الوصول الإنساني الأستاذ مصطفى القادري ، لمناقشة حزمة من المشاريع الإنسانية التي ستنفذها الجمعية في المرحلة القادمة.



وفي اللقاء تعرف الوكيل الجعفري الى شرحاً عن طبيعة تنفيذ مشروعي سبل العيش وتوزيع منح الخياطة والبيع والشراء وعدداً من المشاريع الإنسانية التي تنفذها جمعية الوصول فرع محافظة المهرة.

واشاد الوكيل الجعفري بتدخلات الجمعية في العديد من المجالات الخدمية والتنموية التي تسهم في تخفيف معاناة الأسر وتساعد في تشغيل أكبر عدد من المستفيدين.

وأكد الجعفري أن قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر ستقدم كل التسهيلات والدعم لتنفيذ هذه المشاريع الحيوية التي ستساهم في التخفيف من معاناة المواطنين بالمحافظة ، داعياً المستفيدين من هذه المشاريع إلى التعاون والتكاتف لإنجاحها والحرص على الحفاظ عليها.

حضر اللقاء مديرة المساحة الآمنة للنساء والفتيات نجود المجهري وأماني مكي مديرة التدريب في جمعية الوصول الإنساني.