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التسليم النهائي لمدرسة "الطائف" بالمسيلة بتمويل من البرنامج السعودي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

جرت اليوم بمديرية المسيلة، عملية التسليم النهائي لمدرسة "الطائف"بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية الأستاذ عبدالرحمن عبدالله باعباد ، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظتي المهرة وحضرموت المهندس عبدالله أحمد باسليمان.

 

وتتكون المدرسة - التي تم تنفيذها بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن - من 12 فصلاً مع الملحقات ، ومزودة بقاعتي المختبر والحاسبوب.

 

وفي فعالية الاستلام والتسليم - التي تأتي بعد مرور سنة من إنتهاء الأعمال فيها كضمان صيانة الأعمال - عبّر أمين عام المديرية عن شكره وعظيم امتنانه لحكومة المملكة والأخوة في البرنامج السعودي على تدخلاتهم المستمرة في شتى المجالات ، خاصة قطاع التربية والتعليم من خلال توفير الكتب والأثاث والحافلات المدرسية و إنشاء مدرسة الطائف التي ساهمت  بشكل كبير في استقرار العملية التعليمية بالمديرية ، كما شكر المقاول والمهندسين المشرفين على المشروع للجهود التي بذلوها في سبيل  استكمال مراحل الإنشاء ، موجها قيادة مكتب التربية والتعليم بالمديرية، والإدارة المدرسية بالحفاظ على المبنى وملحقاته بإجراء عمليات الصيانة المستمرة.   

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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