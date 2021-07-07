التسليم النهائي لمدرسة "الطائف" بالمسيلة بتمويل من البرنامج السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

جرت اليوم بمديرية المسيلة، عملية التسليم النهائي لمدرسة "الطائف"بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية الأستاذ عبدالرحمن عبدالله باعباد ، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظتي المهرة وحضرموت المهندس عبدالله أحمد باسليمان.



وتتكون المدرسة - التي تم تنفيذها بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن - من 12 فصلاً مع الملحقات ، ومزودة بقاعتي المختبر والحاسبوب.

وفي فعالية الاستلام والتسليم - التي تأتي بعد مرور سنة من إنتهاء الأعمال فيها كضمان صيانة الأعمال - عبّر أمين عام المديرية عن شكره وعظيم امتنانه لحكومة المملكة والأخوة في البرنامج السعودي على تدخلاتهم المستمرة في شتى المجالات ، خاصة قطاع التربية والتعليم من خلال توفير الكتب والأثاث والحافلات المدرسية و إنشاء مدرسة الطائف التي ساهمت بشكل كبير في استقرار العملية التعليمية بالمديرية ، كما شكر المقاول والمهندسين المشرفين على المشروع للجهود التي بذلوها في سبيل استكمال مراحل الإنشاء ، موجها قيادة مكتب التربية والتعليم بالمديرية، والإدارة المدرسية بالحفاظ على المبنى وملحقاته بإجراء عمليات الصيانة المستمرة.