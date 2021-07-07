مناقشة أوضاع النقل البري بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقش وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويض الجعفري، بمكتبه مع مدير عام مكتب وزارة النقل بالمحافظة الأستاذ صالح محمد مغفيق، أوضاع النقل البري بالمحافظة.



وتطرق اللقاء إلى مناقشة الأشكاليات التي تواجه عمل الفرزات والصعوبات التي تواجه شؤون النقل والمقترحات التي تسهم في تحسين أداء حركة النقل البري بالمحافظة.

وأكد الوكيل الأول على ضرورة عمل لائحة تنظيمية وآليات مرورية تنظم حركة النقل

والتي من شأنها تحسين العمل و تحقيق المستوى المطلوب في الاداء الوظيفي المأمول.

وشدد الوكيل الجعفري على ضرورة قيام مكتب فرع الوزارة بدوره ومتابعة فروعه في المديريات وتصحيح كافة الاختلالات وإلزام سائقي وسائل النقل بالتقيد بالسلامة المطلوبة وفرض إجراءات قانونية في سبيل الرقي بمستوى عمل النقل في المحافظة.

واستمع الوكيل الجعفري الى شرحاً موجزاً عن سير عمل فرع الوزارة ودور القطاع وما يقوم به من نشاط في متابعة شؤون النقل وأنشطة المكاتب ومستوى الانجاز الذي تحقق في هذا الجانب.

حضر اللقاء الأستاذ الأثنين عمر سويلم مندوب الفرزات في مديرية الغيضة.