الجعفري يناقش مع مدير التخطيط مشاريع المهرة وآليات البحث عن تمويل خارجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365 - الغيضة

3:21 م ‎(قبل 0 دقيقة)‎

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ناقش وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويض الجعفري، اليوم، في مكتبه، مع مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة الأستاذ علي سالم محيسن ، مصفوفة المشاريع ضمن خطة المحافظة للعام 2021م ومشاريع البرنامج الاستثماري للأعوام السابقة.

واسمع الوكيل الأول من مدير مكتب التخطيط بالمحافظة إلى شرحاً عن أهم المشاريع التنموية والخدمية التي تحتاجها المحافظة وإمكانية الرفع بها إلى الوزارة للحصول على تمويل خارجي ، وكذا طبيعة عمل المنظمات الدولية وسبل تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية في مديريات المحافظة.

وأكد الوكيل الجعفري أن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر تولي اهتمام كبير بالمشاريع التنموية والاستثمارية وتسهيل أنشطة المنظمات الدولية للعمل على تحسين الأوضاع العامة.

وشدد الوكيل الجعفري على أهمية القيام بالإجراءت اللأزمة بما يخص عمل المنظمات لضمان تنفيذ المشاريع الممولة من الخارج ، وضرورة النهوض لتحسين أداء فرع الوزارة واستمرار أعماله وأنشطته بما يصب في تطوير مختلف القطاعات بشتى المجالات بالمحافظة.

ولفت الجعفري إلى أهمية متابعة الشركاء والمانحين الدوليين بخصوص تنفيذ مشاريع تنموية حيوية في مختلف القطاعات لتحقيق النجاح المنشود في المرحلة الراهنة من أجل تحسين الأوضاع العامة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.