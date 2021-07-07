اجتماع بعدن يناقش سير عمل لجان اختبارات التعليم الفني والتدريب المهني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

عقدت اللجنة العليا للاختبارات الوزارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، في اجتماعها، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب الوزير عبدربه المحولي، سير عمل لجان الاختبارات وأهم التجهيزات الخاصة بالعملية الاختبارية للعام الدراسي الحالي 2020 ـ 2021 وأهم الصعوبات وكيفية مواجهتها .



واستعرض الاجتماع بحضور وكيل الوزارة لقطاع المعايير والجودة الدكتور أحمد كليب ومستشار الوزارة عصام عبده علي، المهام التي تم إنجاز تنفيذها للبدء بالعملية الاختبارية في مختلف التخصصات والمستويات بالمعاهد الفنية والمهنية في المحافظات والتي سيتقدم لها 3383 طالب وطالبة , 2228 من الذكور و 1155 من الاناث للمستويات (التقني ـ الثانوية المهنية ـ الدبلوم المهني ) .

وأكد المحولي، على الالتزام بالاجراءات المطلوبة والمتعارف عليها في سير عملية الاختبارات الوزارية وتضافر كافة الجهود المشتركة مع الجهات المعنية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة .. مثمناً دور أعضاء لجنة النظام والمراقبة لما يبذلونه من جهد وتفاني في تطوير وتحسين العملية التعليمية والاختبارية بمختلف التخصصات والمستويات .