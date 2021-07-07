نائب رئيس هيئة المصائد السمكية بالمهرة يلتقي وجهاء وأعيان وصيادي منطقة محيفيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365 - المهرة

ألتقى حسّان مهدي، نائب مدير عام فرع هيئة المصائد السمكية بالمهرة ، صباح اليوم، بمعية الاستاذ سالم عوض بن سعيدان، مدير عام مديرية الغيضة، والاستاذ علي سعيد بن شلمة، رئيس الاتحاد التعاوني السمكي، وعدد من المختصين، بوجهاء وأعيان وصيادي منطقة محيفيف.



واقر الحاضرون جدول اعمال الإجتماع والنقاط العالقة لمناقشتها والتي اهمها اعادة تنظيم عملية الإصطياد في منطقة محيفيف والحد من الإصطياد الجائر بضرورة تفعيل اللوائح التنظيمية للصيد وفق النظام والقانون واعادة دراستها وفق متطلبات المرحلة الراهنة.

واستمع نائب مدير الهيئة منهم الى متطلباتهم وتطلعاتهم التي من شأنها ان تعيد عملية تنظيم الإصطياد على ساحل محيفيف

وتحد من الآصطياد الجائر و العشوائي كما تعزز العلاقة بين الهيئة و الصيادين.

وقال نائب مدير الهيئة إن نجاح عملية الإصطياد المنظمة تأتي بضرورة تكاتف وتماسك اهالي وصيادي المنطقة ضد اي مخالفات او تحركات مشبوهة وتنسيقهم مع جهات ذات العلاقة و الآختصاص.

وطالب المجتمعون با اعادة النظر في خصوصية منطقة محيفيف ضمن لائحة تنظيم الإصطياد الداخلي بالمحافظة وفق متغيرات ومتطلبات المرحلة الراهنة.

واختتم اللقاء بعدد من التوصيات للوصول الى نتيجه مرجوة تتوج التحرك الميداني لاهالي منطقة محيفيف ضد العشوائية الجارية على ساحل المنطقة منها.

- مواصلة انعقاد الإجتماعات بشأن دراسة اللاىحة العامة للإصطياد الداخلي بالمحافظة.

- انعقاد اجتماع موسع عصر يوم الخميس بمدرسة محيفيف.

- تشكيل لجنة لإعداد لائحة لإنشاء صندوق لإستقطاع نسبة 1 في المائة لصالح منطقة محيفيف.

- ضرورة التعريف الرسمي والقانوني للصيادين الوافدين من خارج المحافظة بمذكرة رسمية من جمعياتهم بمحافظاتهم.

- إعداد ملخص عن اللائحة لخصوصية المنطقة وتقديمها لفرع الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة وابلاغ جهات ذات الإختصاص لتنفيذها.