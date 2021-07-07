نقابات العمال والاتحاد التعاوني للصيادين يعلنون استعدادهم للمشاركة في فعالية سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى العقيد الركن سعيد أحمد سعيد المحمدي، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، بمكتبه بمقر الهيئة الثلاثاء ، بحضور نائبه الأستاذ علي صالح الهميمي ، الأستاذ عوض سالم باكونه رئيس اتحاد نقابات عمال حضرموت ، وعمر سالم قمبيت رئيس الاتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة.



وعبر باكونه وقمبيت عن تأييد ومباركة نقابات عمال وصيادي حضرموت لكل الإجراءات القانونية التي اتخذتها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ، لإستعادة مؤسسات الدولة الجنوبية وأجهزتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية ، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في محافظات الجنوب.

معلنيين استعداد منتسبي كياناتهم وكل فئات المجتمع الحضرمي للزحف إلى سيئون للمشاركة في الفعالية الجماهيرية الكبرى المزمع إقامتها الخميس القادم ، لإحياء يوم الأرض الجنوبي ، والتنديد بالجرائم والانتهاكات والممارسات القمعية لمليشيات الإخوان في شبوة ووادي حضرموت.

وأشاد رئيس انتقالي حضرموت ونائبه ، بالروح الوطنية لقيادات النقابات والصيادين ، وجهودهم في تثبيت حقوق العمال والاهتمام بالقطاع السمكي في المحافظة.