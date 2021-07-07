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نقابات العمال والاتحاد التعاوني للصيادين يعلنون استعدادهم للمشاركة في فعالية سيئون

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى العقيد الركن سعيد أحمد سعيد المحمدي، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، بمكتبه بمقر الهيئة الثلاثاء ، بحضور نائبه الأستاذ علي صالح الهميمي ، الأستاذ عوض سالم باكونه رئيس اتحاد نقابات عمال حضرموت ، وعمر سالم قمبيت رئيس الاتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة.

 

وعبر باكونه وقمبيت عن تأييد ومباركة نقابات عمال وصيادي حضرموت لكل الإجراءات القانونية التي اتخذتها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ، لإستعادة مؤسسات الدولة الجنوبية وأجهزتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية ،  وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في محافظات الجنوب.

 

معلنيين استعداد منتسبي كياناتهم وكل فئات المجتمع الحضرمي للزحف إلى سيئون للمشاركة في الفعالية الجماهيرية الكبرى المزمع إقامتها الخميس القادم ، لإحياء يوم الأرض الجنوبي ، والتنديد بالجرائم والانتهاكات والممارسات القمعية لمليشيات الإخوان في شبوة ووادي حضرموت.

 

وأشاد رئيس انتقالي حضرموت ونائبه ، بالروح الوطنية لقيادات النقابات والصيادين ،  وجهودهم في تثبيت حقوق العمال والاهتمام بالقطاع السمكي  في المحافظة.   

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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