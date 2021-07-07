"صناعة وتجارة المهرة" تنفذ عدداً من الحملات التفتيشية الميدانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365 - الغيضة

نفذت ادارة حماية المستهلك بمكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة عدداً من الحملات الميدانية على المخازن والمحال والتجارية والأفران بحثاً عن المواد المنتهية للحد من التلاعب بالمواد الغذائية التموينية والمعيشية في أسواق الغيضة.



وفي تصريح "لمركز المهرة الاعلامي" أوضح، مستشار مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة الاستاذ شكري الأسد أن الحملات تأتي بتوجيهات مباشرة من مدير عام مكتب التجارة والصناعة الاستاذ عبدالله محمد خودم وبدعمٍ سخي من معالي محافظ المحافظة الاستاذ محمد علي ياسر، مبيناً، أن الحملات تمت من خلال النزولآت التفتيشية من قبل حماية المستهلك وكذا من خلال التعاميم الصادرة بذات الخصوص وتسليمها الى التجار المعنيين بعدم التعامل سواءً شراء او بيع هذه المواد وكذا محاربة بيع أي من المساعدات الإنسانية.

واضاف ،الأسد، ان كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسائلة ومصادرة ما بحوزته من مواد الإغاثة أو المواد المنتهية الصلاحية والغير صالح للاستهلاك، مشيداً، بالجهود التي تقوم بها حماية المستهلك بصفة مستمرة وبحسب الامكانيات المتاحة، داعياً كل المستهلكين إلى التحلي بالوعي الاستهلاكي عند التسوق.