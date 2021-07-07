تعرف على تفاصيل مقتل طفل أثناء توزيع مواد إغاثية بأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365 - زنجبار

لقي صباح الثلاثاء، في منطقة باشحارة بمديرية زنجبار سائق المؤسسة الطبية الميدانية في محافظة ابين والذي يدعى ( م .ف. ع. ع) البالغ من العمر 35 عاماً مصرعه وطفل اخر بحالة حرجة يبالغ من العمر 12 عاماً يدعى ( ع. ع . ع) من ابناء منطقة باشحارة في حاله حرجة.



وافادت تفاصيل عن الحادثة التي روعت ابناء العاصمة زنجبار بأنه اثناء قيام فريق المؤسسة الطبية الميدانية بعملية توزيع المواد الخاصة بامراض سوء التغذية ( بلمبي وشعير(صويا) بأن سائق المؤسسة الطبية الميدانية وجه سلاحه الشخصي، على الطفل واطلق طلقة صوب راسه مباشرة وعلى الفور كردة فعل لاخو الطفل( ص. ع. ع) الذي كان حاضراً قام بإطلاق وابل من الرصاص على سيارة سائق المؤسسة الطبية الميدانية نوع هيلوكس وارداه قتيلاً على الفور.

وباشرت قيادة أمن العاصمة زنجبار بقيادة العقيد سالم الحامدي ونائبه المقدم لهارش أحمد علي والبحث الجنائي و الحزام الامني بالنزول الى موقع الحادثة وتم نقل جثة سائق المؤسسة الطبية الميدانية الى ثلاجة مستشفى الرازي و نقل الطفل الى مستشفى أبين الحديث ليتم تحويله مباشرة الى مستشفى اطباء بلا حدود في مدينة عدن كون حالته حرجة.