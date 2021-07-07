تدشين مشروع استعادة سبل عيش أفراد المجتمعات المستضعفة بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ، اليوم ، مشروع استعادة سبل عيش أفراد المجتمعات المستضعفة بمديرية سيئون ، الذي تنفذه منظمة سول للتنمية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي.



وتعرف وكيل المحافظة بحضور مدير عام مديرية سيئون محمد العامري، الى شرح واف من فريقي المنظمتين الدوليتين حول المشروع الذي يهدف الى دعم الأهداف العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي للمساهمة في اطار الأمم المتحدة للتعاون الانمائي المستدام في مجالات دعم مجابهة الأزمات الصحية والحماية الاجتماعية والاقتصاد الأخضر ، بما يعزز مرونة المجتمع لمواجهة الصدمات والأزمات في اليمن ..منوهين بأن المشروع يركز على تعزيز الاستجابة الوطنية لكوفيد من خلال تزيد مستشفيات محددة بمعدات طاقة تعمل بالطاقة الشمسية.

وأثنى الوكيل الكثيري على طبيعة تدخلات المنظمتين في إطار هذا المشروع التي تستهدف تنفيذ أنشطة تنموية ومشاريع مستدامة ، تلبي احتياجات المستفيدين من خلال تأمين مصادر عيش كريمة لهم ، والاستفادة من طاقاتهم الجسدية والفكرية لخدمة مجتمعاتهم المحلية..معرباً عن تطلع السلطة المحلية بأن تشهد الفترة القادمة زيادة تدخلات المنظمات الدولية للمناطق المضيفة ومنها مناطق وادي حضرموت بشكل عام لمواجهة أعباء الزيادة الكبيرة في أعداد النازحين.