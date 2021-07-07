المساحة الآمنة للنساء والفتيات تدشن دورة صناعة البخور والعطور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

دُشنت صباح اليوم دورة صناعة البخور والعطور للنساء المعنفات والمستضعفات من المجتمعين النازح والمضيف، الذي ينفذه مشروع الحماية ودعم سبل العيش (المساحة الآمنة للنساء والفتيات) التابع لجمعية الوصول الإنساني بالمكلا، بتمويل من اللجنة الوطنية للمرأة بالشراكة مع مؤسسة روابي الخير.



وتهدف الدور التي دشنها منسقة مشروع الحماية ودعم سبل العيش الدكتورة سارة الشرفي ومديرة البرامج والمشاريع باللجنة الوطنية للمرأة الأستاذة فدوى مصيباح ومديرة المساحة الآمنة للنساء والفتيات الأستاذة مها لحمدي، تهدف إلى منح المتدربات من الفئات المستهدفة مهارات وخبرات تعليمية وعملية في مجال صناعة العطور والبخور تمكنهن من فتح مشاريعهن الخاصة.

وأكدت الدكتورة سارة الشرفي على أهمية تفعيل الشراكات بين منظمات المجتمع المدني لتقديم خدمات لمستهدفات أكثر حيث تهدف الدورة إلى تدريب 25 متدربة من النساء المعنفات والمستضعفات من المجتمعين النازح والمضيف؛ للمساهمة في توفير لهن العمل الذي يساعدهن على الاعتماد على أنفسهم وإعالة أسرهن بعد الظروف التي مررن بها. حضر التدشين سكرتيرة اللجنة الوطنية للمرأة الأستاذة شهد محمد.