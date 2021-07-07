أمن المهرة يحيل "12" تاجرًا ومروجًا للمخدرات بينهم مطلوب أمنيًا إلى النيابة الجزائية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

أحالت إدارة الأمن والشرطة بمحافظة المهرة، اليوم، "12" تاجر ومروج ومتعاطي للمخدرات، وبحوزتهم المضبوطات، ومن بينهم مطلوب أمني، إلى النيابة الجزائية بالمكلا عاصمة محافظة حضرموت، في إطار الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات بالمحافظة، وتعد هذه الدفعة الثانية في أقل من شهر تتم إحالتها للنيابة.



وأفاد مصدر في إدارة الأمن والشرطة، أن الدفعة المحالة إلى المحكمة الجزائية أتت بعد استكمال إجراءات المتهمين، الذين سبق وأن ضبطوا في وقت سابق، متلبسين بجرمهم، في عدة مداهمات قام بها رجال قوات الأمن والشرطة.

وأشار المصدر أن هذه الدفعة تعد الثانية منذُ بدء الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات قبل شهر، مبيناً بأن هذه الدفعة لن تكون الأخيرة في ظل الحملة المستمرة لمطاردة وضبط الباعة والمروجين والمتعاطين للسموم القاتلة، في ظل الدعم الكبير الذي تحضى به الحملة من السلطة المحلية، والتأييد المطلق من شيوخ وأعيان المحافظة.