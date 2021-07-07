رئيس الأركان: الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ماضون في دحر المليشيا الحوثية وتحرير كافة المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، أن القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، ماضية في استكمال تحرير كافة الأراضي من مليشيا الحوثي الانقلابية الكهنوتية المدعومة من إيران.



وقال رئيس الأركان خلال زيارته امس، إلى المنطقة العسكرية السادسة، إن قوات الجيش في كافة القطاعات والمحاور تنفّذ المهام الموكلة إليها وفقاً للخطط المرسومة وتحقق نجاحات كبيرة، لافتاً إلى ما يتحقق من انتصارات كبيرة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية في محافظات الجوف ومارب والبيضاء.

وأضاف: الشعب اليمني بات أكثر وعياً بأن هذه المليشيا الكهنوتية لا هدف لها سوى تدمير اليمن وقتل اليمنيين. مضيفاً أن الشعب اليمني بأكمله سيثور ضد هذه المليشيا الإيرانية وسيلفظها إلى غير رجعه.

وأشار الفريق بن عزيز، إلى أن الأيام القادمة حافلة بالبشارات، وسيتحقق النصر في القريب العاجل. وقال: سنحتفل قريباً بنصر يمني عربي أصيل على المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في العاصمة صنعاء بإذن الله.

من جانبه، أكد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن عمر سجاف، أن منتسبي المنطقة على أتم الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، منوهاً بالالتفاف الشعبي الكبير لقبائل الجوف وأبنائها حول قوات الجيش ورفضهم لجرائم المليشيا الحوثية الإرهابية وتواجدها في مناطقهم.